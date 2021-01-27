Emre Belözoğlu: 'Alex, Fenerbahçe tarihinin en büyüğü'

"HEPİMİZ İÇİN GÜZEL BİR RÜYAYDI"

"DEĞERLİ EŞİNİN DE TRANSFERDE PAYI VAR"

"ALEX FENERBAHÇE TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ"

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil'in imza töreninde açıklamalarda bulundu."Mesut Özil bugün resmen bizimle beraber. Başkanımız'dan sonra konuşmak kolay olmuyor. O çok güzel kelimeler seçti, ben dersime iyi çalışmadım, arkadaşlarla notlar aldık. Fenerbahçe'nin şanlı tarihinde çok büyük transferler oldu.""Mesut, hepimiz için güzel bir rüyaydı. Onun için de çocukluk hayaliydi. Bizlerin de bu transferde payı olduysa, ne mutlu bizlere. Mesut'u daha yakındsan tanıdım ve insani değerleri, mütevazi duruşu, ülkesine, memleketine bağlılığıyla gençlere örnek olacak. Bu güzel insan Fenerbahçeli olacak. Şanlı formamızın altında nice maçlara çıkacak.""Değerli eşi Amine'ye ve ailesine de teşekkür ederim. Onların da bu transferde payı oldu. Bizim iyi bir takımımız ve iyi bir hocamız var. Mesut'la çok güçleneceğiz ve kupaları kaldıracağız. Türkiye, Mesut'u kucaklamak için sabırsızlanıyor. İyi ve kötü günde Mesut'la olacağız, onu yalnız bırakmayacağız."'Cristian-Emre-Alex üçlüsü mü, Gustavo-Ozan-Mesut üçlüsü mü daha iyi?' sorusu üzerine Emre Belözoğlu, "Mesut, benden daha zeki bir oyuncu ama ben de fena değildim. Alex, Fenerbahçe tarihindeki en büyük futbolcu. Benim gönlümde başka yeri var. Cristian da iyi futbolcu. Şu anki orta saha üçlüsünü daha önde görüyorum. İnşallah Fenerbahçe taraftarını güzel günlere uyandırırız." cevabını verdi.Emre Belözoğlu, "Luiz Gustavo'yu Mert Hakan'ı Caner'in isyanını, Altay'ın performansını, Gökhan'ı söylemezsem olmaz. Takımdaki herkesten memnunuz. Onlar şampiyonluğu sezon sonunda bizlere armağan edecek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.