Emre Belözoğlu!

Kendi deyimiyle, "Yedikule'nin ara sokaklarında başlayan" bir başarı hikayesi, annesinin belirlediği uyku saatine uymak için futbol sahasından eve erken dönmek yerine, yatağa çamurlu kıyafetle girmeyi göze alacak derecede olağanüstü bir futbol tutkusu, ele avuca sığmayan bir enerji, disiplin ve adrenalin abidesi.



Antrenmanda, maçta, hatta plaj voleybolunda, her zaman ve her yerde, bitmek tükenmek bilmeyen bir kazanma hırsı ve genç yaşından itibaren sakatlığı dahi göze alarak sahada kendini parçalarcasına 'rakibe şok pres yapmaya kilitlenmiş' bir mücadele ve sorumluluk anıtı.



101 defa giydiği A Milli Takım formasıyla, Türk Futbol Tarihi'nin hiç şüphesiz en iyi orta sahalarından biri. Öyle ki 40 yaşında bile, "Acaba bir sene daha oynasa mı?" sorusunu rahatlıkla sordurabiliyor. Inter, Newcastle United ve Atletico Madrid'de oynayarak Serie A, Premier League ve La Liga gibi 5 büyük ligin 3'ünde forma giydi Emre. Deigo Simeone, Roberto Mancini gibi teknik direktörlerle çalıştı. Tüm başarılarını da profesyonel yaşamıyla, futbol sevgisiyle, işine olan saygısıyla, formasını giydiği her kulübe duyduğu büyük tutkuyla sağladı elbette.



Fenerbahçe taraftarı onu her zaman çok sevdi, sevmeyenler de içten içe saygı duydular çünkü Emre, Fenerbahçe için elinden gelenin her zaman en iyisini yaptı. Mücadeleden kaçmadı ve hiçbir zaman, tribün tabiriyle 'yatışa geçmedi'. Kalitesi sayesinde saha içinde olduğu her dönemde güven verdi. Fenerbahçe için olan tutkusu, Fenerbahçe'ye ilk transferinden sonra daha da arttı. Camianın büyüklüğüyle o da büyüdü, olgunlaştı.



Yaşanan süreçler herkes gibi onu da zaman zaman yıprattı, 2015 yazında kulüpten ayrıldığını televizyondan öğrendi ama Emre Fenerbahçe'yi sevmeye devam etti, Fenerbahçe ise Emre'nin yerini hiçbir zaman dolduramadı.



2019-2020 sezonu başında, futbola veda etmeden önce, Emre Fenerbahçe'ye yeniden döndü ve ilerlemiş yaşına rağmen takımdaki vazgeçilmez oyunculardan biri olmayı başardı.



FBTV'de katıldığı programda yaptığı açıklamalar sonrası Emre'nin Fenerbahçe Futbol Şubesi'nde etkin bir rol alacağını düşünüyoruz ama görevinin tam olarak ne olacağını net olarak bilmiyoruz. Her ne kadar, bazı maçlarda sinirlerine hakim olamayıp kontrolü kaybettiğini kendisi bile kabul etmiş olsa dahi, Emre negatif davranışlarını pozitife dönüştürme konusunda kararlı ve Emre bir şeye karar verdiği zaman, herkes bunun ne anlama geldiğini bilir.



Emre, Süper Lig'i ve Fenerbahçe taraftarının ne istediğini çok iyi biliyor. Emre'nin arzu ettiği futbolcu profili noktasında Fenerbahçe'ye gelecek olan teknik direktörle yapılacak fikir alışverişi de elbette çok önemli ama Emre Belözoğlu Fenerbahçe Futbol Şubesi'nde 2.5 aydır süregelen etkin rolünü devam ettirirse Fenerbahçe'nin büyüklüğünü anlamayan, sahada herşeyini vermeyen oyuncuların Fenerbahçe'de oynama sürelerinin çok az olacağına ve fırsat çıktığı anda da takımdan gönderileceklerine inanıyorum. Emre her karaktere tahammül etmez, vurdumduymaz karakterlere tahammül etme ihtimali ise hiç yoktur.



Emre, Fenerbahçe camiasının başarıya olan acil ihtiyacını biliyor ve 'aynı aidiyet duygusunu' hissedebilecek oyuncuları bulmak ve tüm oyunculara aşılamak için elinden gelenin en iyisini yapacaktır.