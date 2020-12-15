Emre Belözoğlu: '50-60 puanla şampiyonuz'

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, şampiyonluk yolunda herhangi bir inanç kaybı olmadığını ve 23 puanı olan sarı-lacivertli takımın kalan 84 puanın 50-60'ını alması durumunda şampiyon olacağını söyledi.Geçmiş yıllara göre kıyaslama yapan yönetici, "Herkes çok basit şekilde futbolu yorumlayabiliyor, herkesin bir fikri var. Türkiye'de şampiyon olmuş takımların puan ortalamasına bakıldığında ve önümüzde 84 puan daha olduğunu gördüğümüzde net şekilde durumu ortaya koyabilirler. Mevcut puan durumunda bizi paniğe itecek bir süreç yok. Türkiye'de son 2 senede 70 puanın altında şampiyon çıktı.." dedi.2010-11 sezonunda 2. yarıdaki performanslarını da hatırlatan Belözoğlu, "Fenerbahçe, önündeki 84 puanın hepsine taliptir. Geçmişte bunun örneklerini verdik.Fenerbahçe mutluysa ben mutluyum, Fenerbahçe mutlu değilse ben de mutlu değilim. Sadece iç sahada alınan 3 mağlubiyet bizi üzmüştür." ifadelerini kullandı.