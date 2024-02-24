Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali!

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kayserispor maçının ardından istifa sinyali verdi. Genç teknik adam, "Bu akşam başkan ile konuşup gereğini yapacağım." sözlerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali!
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24 Şubat 2024 16:17
Son güncelleme 24 Şubat 2024 16:22
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Bu galibiyetle birlikte Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü, son 5 maçta galibiyet yüzü göremezken, 43 yaşındaki hocanın takımı ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

İşte Emre Belözoğlu'nun Ankaragücü ile birlikte son 5 maçı;

Fenerbahçe 1-0 Ankaragücü
Ankaragücü 0-0 Sivasspor
Konyaspor 1-0 Ankaragücü
Ankaragücü 0-3 Galatasaray
Kayserispor 3-2 Ankaragücü

29 PUANDA KALDI

Öte yandan Kayserispor'a 3-2 mağlup olan Ankaragücü, 29 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü, İstanbulspor'u konuk edecek.

MAÇ SONUN İSTİFA SİNYALİ

Emre Belözoğlu, Kayserispor karşılaşmasının ardından istifa sinyali verdi. Genç teknik adam, "Bu akşam başkan ile konuşup gereğini yapacağım." sözlerini sarf etti.

43 yaşındaki teknik adam ayrıca, "Analiz yapacak bir şey yok. İlk yarıda planlara uygun davranan, ikinci yarıda tamamen kontrol dışı... Çok kötü bir durum, çok kötü organizasyon. Başkanımızla konuşup gereğini yapacağım. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu akşam konuşacağım." diye konuştu.

 
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