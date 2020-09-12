Emre Belözoğlu: "30 gol ve 15 gol atacak 2 forvet hazır"

Tümer Metin, Emre Belözoğlu ile Fenerbahçe'deki transfer gündemi için yaptığı görüşmeyi aktardı.

Haber; Sporx.com
Emre Belözoğlu: '30 gol ve 15 gol atacak 2 forvet hazır'
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12 Eylül 2020 00:17
Tümer Metin, TRT Spor'da Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe gelen Emre Belözoğlu ile transfer konusunda yaptığı görüşmeyi açıkladı ve sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Emre Belözoğlu'nun 2 forvet transferi yapacaklarını söylediğini belirten Tümer Metin, "Emre geldi, masamıza oturdu. Sohbet ettik, dertleştik, bilgi akışı oldu aramızda. Onun müsaadesiyle anlatabileceğim şekilde şöyle; Büyük bir ihtimalle Muriqi gitti ağabey dedi, 5-6 milyon euroluk bir transfer yapabilme kaynağı elde edeceğiz dedi. 3'te biri oluyor gelirin. Ben de Muriqi olsa bile bir santrfor lazım dedim. Bir tane 30 yapacak, arkasından da 15 yapacak 2 tane santrfor, 3. haftaya kalmadan takıma monte edeceğiz, oyuncular hazır abi dedi.  İsmi söyledi, bence de 30 golü rahat atar. Ben gidin Gomis'i alın Arabistan'dan, o olmaz ağabey dedi." diye konuştu.

Yıldız bir stoper alacaklarını da Emre Belözoğlu'nun söylediğini kaydeden yorumcu, "Bir isim stoper gelecek dedi. İsmi söyledi, paylaşma dedi, ben o yüzden paylaşmıyorum. Tisserand'dan farklı olabilir. Bir stoper olacak dedi" ifadelerini kullandı.

 



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