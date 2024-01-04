Emre Belözoğlu: '16 yaşımdan beri uğraşıyorlar!'

MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.



Emre Belözoğlu Ankara ekibiyle gelecek planları ve geçtiğimiz ay Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Belözoğlu, "Benim Halil Umut Meler karşısında Çaykur Rizespor maçında aldığım kasıtlı bir pozisyon yoktu, kurallar çerçevesinde itirazlarda bulundum. Ama olaylar sonrası verilen röportajlar sonrası olayın içine çekilmeye çalışıldım. Ben zaten istesem de istemesem de yaşanan bir olayda merkezinde oluyorum. Başkanımız Faruk Koca'nın yanında olmam bazı kesimleri rahatsız etti ama beni defalarca insanlar yalnız bıraktılar. Bu yüzden yaşanan bir hataya rağmen yalnız bırakmamaya çalışıyorum. İnsanlar benimle 16 yaşından beri uğraşıyor."



"Olayın azmettiricisi olarak gösterilmeye çalışıldım"



Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar sonrası yapılan açıklamalar hakkında ise Belözoğlu şu sözleri söyledi:



"Bu süreçleri yönetmekte onlardan çok daha tecrübeliyim. Halil Umut Meler'den de tecrübeliyim. Kendisi ne yazık ki süreci akil yönetemedi. Düştüğü duruma binaen üzüntüsünü ifade etmiş bir teknik adam olarak beni bir numaralı azmettirici olarak göstermesini kendisine yakıştıramadım, ifade ettiği aile değerlerine de yakıştıramadım. Ama geçti gitti, herkesin hayatı umarım güzel gider."





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