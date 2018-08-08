2.5 MİLYON EURO + YÜZDE 20 PAY

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.Teknik Direktör Fatih Terim'in isyanından sonra harekete geçen yönetim, şartları zorlayacak ve istenen oyuncular için yoğun mesai harcayacak.İlk planda taraftarın çok istediği Emre Akbaba alınarak tribünler mutlu edilecek. Galatasaraylı olduğunu her fırsatta dile getiren Emre Akbaba'nın transferiyle psikolojik olarak önemli bir adım atacağını düşünen yönetim, bu nedenle Alanyaspor ile bağlantıları güçlendirecek.Sarı-kırmızılı idarecilerin tamamı "Emre'yi mutlaka kadromuza katmalıyız" görüşünde birleştiler.Cim-Bom, 25 yaşındaki futbolcu için Alanya'ya 2.5 milyon euro ile beraber bir sonraki satıştan yüzde 20 pay vermeyi kabul ediyor. Denayer ve Ndiaye için ise İngiltere'de transfer süresinin sona ereceği tarih bekleniyor.Kulüplerin kadrosu yarın sona erecek transfer döneminin ardından netleşeceği için görüşmelere hız verilecek, sarı-kırmızılı kulüp için fotoğraf iyice netleşecek.