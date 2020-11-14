Emre Akbaba'ya indirimli yeni sözleşme

Teknik direktör Fatih Terim'in üst üste yaşadığı sakatlıklara rağmen vazgeçemediği 28 yaşındaki yıldız futbolcuya, ocak ayında yeni mukavele ve 6-7 milyon TL civarında ücret önerilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Emre Akbaba'ya indirimli yeni sözleşme
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14 Kasım 2020 11:14
Fatih Terim'in gelecek planları arasında yer alan Emre Akbaba'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesi en geç devre arasında uzatılacak.

Garanti ücreti 1 milyon 750 bin Euro olarak yazılsa da Euro kuru 5.2'ye sabitlenen Emre, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 9.2 milyon TL alıyor. 28 yaşındaki oyuncunun yeni sözleşmesinde ücreti tamamen TL'ye çevrilecek ve kendisinden maddi anlamda fedakarlık yapması istenecek.

İMZA ATMAYA HAZIR

Emre Akbaba'ya önerilmesi düşünülen rakam ise 6-7 milyon TL seviyesinde. Emre'nin teklif gelmesi halinde pazarlık yapmadan Galatasaray'la sözleşmesini uzatmaya hazır olduğu öğrenildi.



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