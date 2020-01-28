Emre Akbaba'nın yıldızı parlıyor

Sakatlığını atlattıktan sonra çıktığı 3 maçta 3 gol atmayı başaran ve Galatasaray'daki yükselişte başrol oynayan Emre Akbaba, Florya'da tam anlamıyla el üstünde tutuluyor.

Haber; Akşam
Emre Akbaba'nın yıldızı parlıyor
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28 Ocak 2020 14:06
Yıldız futbolcunun eski fiziksel formuna kavuşması için özel bir program hazırlanırken, Fatih hoca da sık sık öğrencisiyle görüşerek ona her türlü desteği sunuyor. Yerine geçtiği Belhanda'yı kısa sürede unutturan ve skora katkısıyla takımını rahatlatan Emre, oyun sisteminin de değişmesini sağladı.

İleride görev yapan Falcao'ya yakın oynayan Emre Akbaba'nın gizli forvet özelliği, Galatasaray'ın yeniden 4-4-2'ye benzer bir düzenle oynamasına yol açtı. Terim de bu değişimden çok memnun.

 

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