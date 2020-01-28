Emre Akbaba'nın kontratındaki gerçek ortaya çıktı

Galatasaraylı Emre Akbaba'nın sözleşmesinde serbest kalır maddesi olduğu yönündeki iddiaların ardından durumu ortaya çıktı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Galatasaray.org
Emre Akbaba'nın kontratındaki gerçek ortaya çıktı
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28 Ocak 2020 09:40
Galatasaray'da sakatlığının ardından iyi bir dönüş yapan Emre Akbaba'nın kontratında 'Serbest kalma maddesi var' iddiaları üzerine gerçek belli oldu.

Galatasaray'da sezonun ikinci yarısıyla birlikte formasına kavuşan ve 3 resmi maçta 3 gol atan Emre Akbaba'nın sözleşmesinde 15 milyon euroluk serbest kalma bedeli olduğu iddia edilmişti. Ancak Akbaba'nın sözleşmesinde böyle bir madde olmadığı ortaya çıktı.

Bu arada Emre Akbaba'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 Haziran ayında bitiyor.

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