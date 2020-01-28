Galatasaray'da sakatlığının ardından iyi bir dönüş yapan Emre Akbaba'nın kontratında 'Serbest kalma maddesi var' iddiaları üzerine gerçek belli oldu.Galatasaray'da sezonun ikinci yarısıyla birlikte formasına kavuşan ve 3 resmi maçta 3 gol atan Emre Akbaba'nın sözleşmesinde 15 milyon euroluk serbest kalma bedeli olduğu iddia edilmişti. Ancak Akbaba'nın sözleşmesinde böyle bir madde olmadığı ortaya çıktı.Bu arada Emre Akbaba'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 Haziran ayında bitiyor.