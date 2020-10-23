Emre Akbaba'nın dikkat çeken fotoğrafı

Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlığının ardından eski performansına ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken; bir ayrıntı gözden kaçmadı.Sakatlıklardan bir türlü başını kaldıramayan Emre Akbaba'nın dün idman fotoğrafı dikkat çekti.Direkt dizinden hiç sakatlanmasa da yaşanan ameliyat ve sakatlıklar sonrasında oyuncunun dizlerinin hali herkesi üzdü.Emre Akbaba