Emre Akbaba'nın dikkat çeken fotoğrafı

Galatasaray'da sakatlığının ardından sahalara geri dönen Emre Akbaba'nın fotoğrafında bir ayrıntı dikkat çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
Emre Akbaba'nın dikkat çeken fotoğrafı
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23 Ekim 2020 11:19
Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlığının ardından eski performansına ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken; bir ayrıntı gözden kaçmadı.

Sakatlıklardan bir türlü başını kaldıramayan Emre Akbaba'nın dün idman fotoğrafı dikkat çekti.

Direkt dizinden hiç sakatlanmasa da yaşanan ameliyat ve sakatlıklar sonrasında oyuncunun dizlerinin hali herkesi üzdü.

Emre Akbaba



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