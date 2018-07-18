Emre Akbaba'dan transfer öncesi özel program

Teknik direktör Fatih Terim'in talebi doğrultusunda yeni sezon öncesinde orta sahasını güçlendirmek için çalışmalara başlayan Galatasaray, son olarak gündemine Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Emre Akbaba'yı almıştı. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 34 karşılaşmada 14 gol ve 9 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki futbolcu için temaslara başlayan Cim Bom'un yaptığı 2 teklif geri çevrilmişti.Düşük bir bonservis bedeli karşılığında bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcayan Galatasaray'ın son olarak Tolga Ciğerci artı 2.5 milyon Euro'luk öneriyle Alanyaspor'un kapısını çaldığı ortaya çıktı.Alanyaspor'un bu öneriyi değerlendirme aşamasında olduğu ve kulüple 1 yıllık kontratının bulunan Emre'nin Ocak ayından itibaren başka bir takıma imza atabilme hakkının bulunması sebebiyle Galatasaray'a olumlu yanıt verebileceği kaydedildi. 25 yaşındaki oyuncunun da 4 sezonluk Alanyaspor macerasının sonuna geldiğini düşündüğü ve Sarı-Kırmızılı formayı giymeye hazır olduğu belirtildi.Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de radarında bulunan deneyimli oyuncu için şu anlık en iyi önerinin Galatasaray'dan geldiği kaydedilirken Emre'nin de Sarı-Kırmızılılar'da ısrarcı olması sonrasında bu ismin Cim Bom'un yolunu tutacağı konuşuluyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Emre'nin, yeni takımına hazır olarak katılmak için bireysel olarak da çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, takımın 10 numarası Emre Akbaba'nın transfer durumu hakkında konuştu. Mesut Bakkal, "Emre Akbaba gitmek istiyor, zaten gidecek. Önünü açtık" ifadelerini kullandı.