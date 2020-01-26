Emre Akbaba: 'Umarım böyle devam ederiz'

Süper Lig'de Galatasaray, Konyaspor'u 3-0 mağlup ederken Emre Akbaba bir kez daha maça damga vurdu.Sakatlık sonrası yeşil sahalara gollerle dönen milli futbolcu oynadığı 3 maçta da ağları sarstıMücadelenin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Emre Akbaba, "Öncelikle Elazığ ve çevresinde gerçekleşen ve hepimizi yürekten sarsan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zor bir maçı emeklerimizin karşılığını alarak geride bıraktık. Umarım böyle devam ederiz" dedi.