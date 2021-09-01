Emre Akbaba, transfer için Fatih Terim'i bekliyor

Galatasaray'da son dönemde forma şansı bulamayan ve ayrılması gündeme gelen Emre Akbaba, Trabzonspor'da forma giyebilir.

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Emre Akbaba, transfer için Fatih Terim'i bekliyor
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01 Eylül 2021 10:39
Galatasaray'ın geçtiğimiz temmuz ayında 2 yıllık sözleşme yenilediği Emre Akbaba'ya Trabzonspor da talip olmuştu.

28 yaşındaki futbolcu ile ilgili kararı teknik direktör Fatih Terim verecek. Terim onayladığı takdirde futbolcunun Trabzon'a gidişine izin verilecek.

Abdullah Avcı'nın orta sahada yerli rotasyonunu arttırmak adına Emre Akbaba'yı çok istediği kaydedildi. Süper Lig takımları için transfer penceresi 8 Eylül'de sona erecek.

Emre Akbaba, Galatasaray'da 73 maça çıkarken 14 gol attı, bir Süper Lig bir de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.


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