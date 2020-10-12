Emre Akbaba sahaya, Younes Belhanda kenara

Orta sahada ofansif anlamda yaratıcı oyuncu eksikliği yaşayan teknik direktör Fatih Terim, sakatlıktan yeni kurtulan Emre Akbaba'ya şans verecek.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Emre Akbaba sahaya, Younes Belhanda kenara
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12 Ekim 2020 10:29
Antalyaspor ile 24 Temmuz'da oynanan maçta sakatlanan ve 2.5 aydır sahalardan uzak olan Emre Akbaba'yı Fatih Terim yeniden sarı kırmızılı takıma monte etmeye hazırlanıyor. Özellikle orta sahada ofansif anlamda yaratıcı oyuncu eksikliği yaşayan Galatasaray'da, Terim, Emre Akbaba'ya şans verecek.

Tedavisi tamamlanan Emre Akbaba'nın fizik olarak hazır şekilde sahalara dönmesi adına oyuncuya özel bir program uygulatıyor. Emre'nin 10 günden bu yana ABD'li kondisyoner Scott Piri yönetiminde ekstra çalışmalara imza attığı belirtildi.

BELHANDA'NIN YERİNİ ALACAK

Kısa süre içerisinde takımla taktik antrenmanlara çıkması planlanan Emre Akbaba'ya Fatih Terim'in sonradan da olsa Erzurumspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında şans vereceği öğrenildi.

Terim'in fizik olarak da hazır hale gelmesi ile birlikte özellikle zaman zaman eleştirilen Belhanda'nın alternatifi olarak da bu bölgede Emre'yi kullanmayı planladığı ifade edildi.



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