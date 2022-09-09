Emre Akbaba'nın yeni adresi Adana Demirspor

Galatasaray, Emre Akbaba'nın Adana Demirspor'a transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Adana Demirspor'un Emre Akbaba için 500 bin euro ödeyeceği belirtildi. Galatasaray ayrıca 29 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından yüzde 50 pay alacağını duyurdu.Adana Demirspor da 29 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.