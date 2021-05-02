Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, forma giydiği son 6 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.



Geçen hafta İttifak Holding Konyaspor maçında takımına galibiyeti getiren golü atan Emre, Gençlerbirliği ağlarını da kez sarstı.



Emre Akbaba, bu sezon ligdeki gol sayısını ise 5'e yükseltti.



Emre'nin ikinci yarıda attığı bir gol ise VAR uyarısıyla, gol öncesi Babel'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle iptal edildi.



Kritik 3 gol attı!



1-1 beraberi biten Trabzonspor maçının son dakikakalarında Emre Akbaba Galatasaray'a beraberlik getiren golü kaydetmişti.



Antalyaspor maçını boş geçen yıldız futbolcu 1-0 biten Konyaspor maçında da takımın tek golünü atarak 3 puan kazandırmıştı. Emre son olarak Gençlerbirliği maçında takımın ikinci golünü atarak rahat nefes almasını sağladı.



Emre Akbaba, 65.dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ancak VAR sonrası gol iptal edildi.



Emre Akbaba'nın bu performansı yeni sözleşme almasına yetecek mi? İlerleyen günlerde göreceğiz...



