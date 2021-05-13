Emre Akbaba: "İnşallah çifte bayram yaşatırız"

Galatasaray'ın ligin son haftasında Malatyaspor ile oynayacağı maç öncesi Emre Akbaba konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Akbaba: 'İnşallah çifte bayram yaşatırız'
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13 Mayıs 2021 18:41
Emre Akbaba
Emre Akbaba
Galatasaray
Galatasaray'da Emre Akbaba, Yeni Malatyaspor ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kızlarının getirdiği şansla şampiyon olmayı istediğini kaydeden Emre Akbaba, "Cumartesi günü inşallah çifte bayram yaşatırız. Dün kızlarım Alya ve Asya dünyaya geldi, buradan Galatasaray taraftarlarına bildirmemi istedi hocam. İnşallah onların getireceği şansla biz şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.

Emre Akbaba, Galatasaray'ın 4-1 kazandığı Denizlispor maçında kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamamıştı.


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