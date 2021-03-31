Fernando Muslera'dan sonra Arda Turan, Marcao ve Christian Luyindama ile sözleşme uzatmaya hazırlanan Galatasaray'da Emre Akbaba'nın da takımda kalmasına karar verildi.



Mukavelesi sezon sonunda bitcek Emre, teknik direktör Fatih Terim tarafından son iki maçta ilk 11'de sahaya sürülmüş, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da şık bir gol atmıştı.



Taraflar arasında ilk görüşmeler yapılırken sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuya ilk teklifini 700 bin Euro ile yaptı.



AĞIR SAKATLIKLAR YAŞADI



Cimbom'da sezon başına 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret alan 28 yaşındaki futbolcusu ise indirime giderek 1 milyon 100 bin Euro talep etti.



Taraftarların önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturması ve 400 bin Euro'luk farkın kapanması bekleniyor.



Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcu, üst üste yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle kendisinden beklenen randımanı bir türlü sağlayamamıştı.



