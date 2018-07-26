Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferin gözdelerinden Emre Akbaba ile ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın teklifiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "İstanbul'daki 5 kulüp de Emre Akbaba için teklif yaptı. Birkaç gündür Galatasaray kulübünden birkaç gündür biriyle görüştüğüm yönünde çıkan haberler ise yalan. Galatasaray'ın oyuncu takası içeren bir teklifi de olmadı. Galatasaray'ın yaptığı teklif komikti" dedi.
"DEVRE ARASINDA BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞMIŞTIK"
Devre arasında Başakşehir ile anlaştıklarını kaydeden başkan, "Başakşehir ile 5 milyon euroya anlaşmaya varmıştık. Emre Akbaba, Başakşehir ile anlaşın kafam rahat olsun dedi devre arasında. Sonra kendisi Başakşehir ile anlaşamadı. Emre için hayırlısı ne ise, onu yapmaya çalışırız" ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL'DAN TALİP OLAN 5 KULÜP VAR"
Yurt dışından da teklifler olduğunu söyleyen yönetici, "Emre Akbaba için belirlediğimiz bedel, kulüplerin veremeyeceği bir bedel değil. Şu anda İstanbul'dan 5 tane kulüp var talip olan. Bazı menajerler yurt dışından bazı takımların da ilgilendiğini söylediler. Yurt dışından da ciddi bir çalışma var. Hangi kulüple anlaşırsa, biz önünü açarız" diye konuştu.
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Galatasaray'ın teklifiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "İstanbul'daki 5 kulüp de Emre Akbaba için teklif yaptı. Birkaç gündür Galatasaray kulübünden birkaç gündür biriyle görüştüğüm yönünde çıkan haberler ise yalan. Galatasaray'ın oyuncu takası içeren bir teklifi de olmadı. Galatasaray'ın yaptığı teklif komikti" dedi.
"DEVRE ARASINDA BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞMIŞTIK"
Devre arasında Başakşehir ile anlaştıklarını kaydeden başkan, "Başakşehir ile 5 milyon euroya anlaşmaya varmıştık. Emre Akbaba, Başakşehir ile anlaşın kafam rahat olsun dedi devre arasında. Sonra kendisi Başakşehir ile anlaşamadı. Emre için hayırlısı ne ise, onu yapmaya çalışırız" ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL'DAN TALİP OLAN 5 KULÜP VAR"
Yurt dışından da teklifler olduğunu söyleyen yönetici, "Emre Akbaba için belirlediğimiz bedel, kulüplerin veremeyeceği bir bedel değil. Şu anda İstanbul'dan 5 tane kulüp var talip olan. Bazı menajerler yurt dışından bazı takımların da ilgilendiğini söylediler. Yurt dışından da ciddi bir çalışma var. Hangi kulüple anlaşırsa, biz önünü açarız" diye konuştu.
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