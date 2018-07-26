"DEVRE ARASINDA BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞMIŞTIK"

"İSTANBUL'DAN TALİP OLAN 5 KULÜP VAR"

Başkanı, transferin gözdelerindenile ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.Galatasaray'ın teklifiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "" dedi.Devre arasında Başakşehir ile anlaştıklarını kaydeden başkan, "" ifadelerini kullandı.Yurt dışından da teklifler olduğunu söyleyen yönetici, "" diye konuştu.