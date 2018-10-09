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Emre Akbaba için Miami'de satış kararı!

NEF'in, değeri yaklaşık 1.5 milyon Dolar'ı bulan Miami'deki birkaç daireyi, Emre Akbaba transferi için Galatasaray'a verdiği, yönetimin bonservis taksidini ödemek için harıl harıl bu konutları satmaya çalıştığı iddia edildi.

Kaynak: Fanatik
Emre Akbaba için Miami'de satış kararı!
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09 Ekim 2018 11:13
Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba için Fenerbahçe ile girdiği transfer yarışını, genç oyuncunun çocukluğundan beri tuttuğu takımın formasını giyme hevesi sayesinde kazanan Galatasaray, 4 milyon Euro'luk bir bonservis anlaşması yapmıştı. Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, imza töreninde yaptığı açıklamada, bu paranın bir kısmını, forma sponsoru NEF'in karşılayacağını, hatta tamamının bu şekilde ödenmesini arzu ettiklerini dile getirmişti.

Protokolde yazılı anlaşma yok

Ancak taraflar arasındaki protokolde, yazılı herhangi bir para anlaşması olmadığı ortaya çıktı. En azından 1 milyon Euro'luk taksidin NEF tarafından ödenmesini bekleyen Sarı-Kırmızılılar, şimdi bu açığı farklı bir formülle kapatmaya hazırlanıyor. NEF firmasının, ABD'deki Florida eyaletine bağlı Miami kentinde, değeri yaklaşık 1.5 milyon Dolar'ı bulan birkaç daireyi, Emre Akbaba transferi için Galatasaray'a verdiği öğrenildi.

Forma sponsorluğu 11 milyon TL

Sarı-Kırmızılı yöneticilerin şu sıralarda bu daireleri 1 milyon Dolar civarında bir para karşılığında satarak elden çıkarmaya çalıştığı iddia ediliyor. Buradan gelecek parayla, Emre Akbaba'nın bonservis taksidini zamanında ödemek isteyen yönetim, forma göğüs sponsorluğu kapsamında da NEF'ten 11 milyon Lira tutarında bir ödeme almıştı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ise 'Turkish Airlines' sponsorlu formaları kullanıyor.

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