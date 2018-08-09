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Emre Akbaba için Lens taktiği

Galatasaray, bu yıl kiralayacağı Emre Akbaba'yı gelecek sezon ise mecburi satın alma opsiyonuyla renklerine bağlayacak.

Kaynak: Takvim
Emre Akbaba için Lens taktiği
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09 Ağustos 2018 08:25
Galatasaray,  Emre Akbaba için Aytemiz Alanyaspor ile anlaşma sağladı. Ancak, Sarı- Kırmızılılar, Akdeniz ekibine yeni bir teklif sundu. FFP nedeniyle sıkıntıda olan Cimbom, Alanyasporlu yıldızı bu sezon mecburi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Akdeniz temsilcisinin bu teklife vereceği cevap ise merakla bekleniyor.

Cimbom'un yaptığı teklif akıllara Beşiktaş'ın yaptığı Jeremain Lens transferini getirdi. Kartal, Hollandalı oyuncuyu önce kiraladığını açıklamış ancak bir sezon sonra satın aldığını KAP'a bildirmişti.

EMRE DE GÜNLERİ SAYIYOR
Alanya'nın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Akbaba hemen hemen her fırsatta Galatasaray'da oynamak istediğini dile getiriyor. Genç yıldız da resmi açıklamanın yapılmasını dört gözle bekliyor.

GELECEK YIL SONA ERİYOR
Emre Akbaba geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla 34 karşılaşmaya çıktı ve bu maçlarda 14 gol atarken 9 da asist yaptı. Akbaba'nın kulübüyle olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.

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