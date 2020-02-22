Emre Akbaba için bambaşka bir heyecan

CENK ERGÜN'ÜN DERBİ YORUMU;

Galatasaray'ın ikinci yarıda yakaladığı çıkışta başrol oynayan isimlerden Emre Akbaba, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor. Yıldız futbolcunun, idmanlardan sonra sahayı terk etmediği ve her gün en az yarım saat uzaktan şut çalıştığı öğrenildi.Sezonun ikinci bölümünde çıktığı 7 resmi maçta 4 gol atmayı başaran Emre, Kadıköy'deki kritik mücadeleyi kesinlikle boş geçmek istemiyor. Hocası Fatih Terim de, Emre'yi ileride Adem'e yakın oynatarak, onu skor üretmesi adına daha avantajlı bir konuma getirmeyi planlıyor.Fenerbahçe derbisi hakkında düşüncelerini paylaşan Emre Akbaba, "Bu derbilerde forma giymek her futbolcunun hayalidir. Bir de üzerinizde Galatasaray forması ile böyle bir maça çıkmak bambaşka bir heyecan ve motivasyon. Kadıköy'de kazanmak istiyoruz ve bunun için son ana kadar mücadele edeceğiz" dedi."Bu sene oldukça çekişmeli bir lig oluyor. Beklentilerin üzerinde oldu. Puanlar da birbirine çok yakın. Artık son düzlüğe yaklaşıldı. Bu hafta da çok önemli maçlar var. Üst sıradaki takımların 6'sı birbiriyle oynayacak. Bu haftadan sonra son düzlüğe girilir. Bir Galatasaraylı olarak gönlümüzde Galatasaray'ın son düzlükte olması var. Tahminim ve beklentim son bölümde Galatasaray ve Trabzonspor'un yarışacağı. Galatasaray-Fenerbahçe derbileri Türk futbolunun maçlarından. Bu sene de hem puan farkının yakın olması hem de son dönemdeki performanslar nedeniyle şampiyonluk yarışında olmak adına biraz daha önem kazandı. Galatasaray'ın Kadıköy'de uzun zamandır kazanamaması da var. Galatasaray bu maçı kaybetmezse şampiyonluk yarışının içinde olur."