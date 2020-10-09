Emre Akbaba, günleri sayıyor!

Fatih Terim'in en tuttuğu isimlerden biri olan Emre Akbaba, yeşil çimlere geri dönüş günleri sayıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Emre Akbaba, günleri sayıyor!
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09 Ekim 2020 10:02
Sakatlığı nedeniyle resmi maçta forma giyemeyen Emre Akbaba milli ara sonrası formasına kavuşacak.

Fatih Terim'in en tuttuğu isimlerden biri olan Emre Akbaba günleri sayıyor.

ETEBO YETİŞECEK, TAYLAN ZOR

Milli ara öncesinde Kasımpaşa karşısında kaybeden Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Oghenekaro Etebo, sakatlık geçirmişti.

Bu nedenle milli mesai sonrasında lider Alanyaspor ile oynanacak olan mücadelede Taylan'ın forma giyme şansı bulunmuyor. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda 24 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacak.

Nijeryalı orta saha, bu sezon 5 maça çıkarken, ligde ilk kez Kasımpaşa karşısında 11'de sahaya çıkmıştı. Etobo'nun henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.



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