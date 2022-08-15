Emre Akbaba gözden düştü

Galatasaray'da Giresunspor yenilgisi sonrası Ümraniyespor maçında bazı isimler kulübeye çekilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Emre Akbaba gözden düştü
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15 Ağustos 2022 10:41
Teknik direktör Okan Buruk, Giresunspor yenilgisi sonrasında transfere devam mesajı verirken takımda da değişikliğe gideceği öğrenildi.

48 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle Emre Akbaba'nın verilen şansı iyi kullanamadığı görüşünde.

Buruk'un, ligin 3. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile oynanacak maçta Emre Akbaba yerine Mertens'i kullanmayı planladığı öğrenildi.

Emre Akbaba, Giresunspor maçına 11'de başladı. Ortaya koyduğu etkisiz oyunla eleştirilerin hedefi haline geldi. 

 
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