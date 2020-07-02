Emre Akbaba: 'Galatasaray'ı hesaba katmayan yanar'

Galatasaray, Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük darbe aldı. Son 5 haftaya lider Başakşehir'in 8, takipçisi Trabzonspor'un 2, Sivasspor'un 1 puan gerisinde giren Galatasaray'da umutlar bitmedi.



Florin Andone, Radamel Falcao ve Adem Büyük'ün yokluğunda forvet oynayan Emre Akbaba, "Asla pes etmeyiz. 5'te 5 yaparak şampiyonluğa uzanabiliriz. Hala şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz." dedi.



FATİH TERİM MEMNUN



Başakşehir maçında iyi oynadıkların ıve galibiyeti kaçırdıklarını söyleyen Emre Akbaba, son vuruşu beceremediklerini söyledi.



Fatih Terim'in Trabzonspor maçında forvet oynayacak Emre Akbaba'nın performansını beğendi. Deneyimli teknik adamın, "falcao ve Andone gibi top bekleyen forvet değil, senin gibi gezen, rakip savunmayı bozan forvet istiyorum" diyerek Emre Akbaba'dan memnun olduğunu söylediği belirtildi.



