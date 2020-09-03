Emre Akbaba, Galatasaray'da tutunamıyor

Galatasaray'ın iki sene önce 4 milyon Euro ödeyerek Alanyaspor'dan aldığı Emre Akbaba için büyük planları vardı.



Sarı-kırmızılı formayla yıldızını parlatıp, Avrupa'ya satılması planlanan Emre'nin iki kere ayağını kırıp 1 yıl sahalardan uzak kalması piyasa değerini 2.9 milyon Euro'ya kadar düşürdü.



Sözleşmesinde "15 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi olan Emre için Galatasaray yaptığı 9 milyon Euro'luk yatırımın da karşılığını alamadı



4 KRİTİK MAÇI KAÇIRACAK



Süper Lig'in ilk 3 haftasında sırasıyla Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, ayrıca Avrupa Ligi'nde tek maçlı ön eleme oynayacak. Emre Akbaba, bu 4 kritik sınavda forma giyemeyecek.



SAKATLIK KABUSU OLDU



Galatasaray'a transfer olduktan sonra 28 Eylül 2018'de Erzurumspor maçında ayak tarak kemiği kırılan Emre Akbaba, 129 gün sahalardan uzak kaldı. Tecrübeli oyuncunun 11 Mayıs 2019'da da Rizespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada bu kez kaval ve alt adale kemiğinde kırık meydana geldi ve tam 192 gün oynayamadı. Son olarak 24 Temmuz'daki Antalyaspor maçında sakatlanan Emre'nin sahalara dönüşü 2 ayı bulacak. Başarılı orta sahaya oyuncusu, sarı-kırmızılı takımda 40 maça çıkıp 9 gol, 5 asistlik performans sergiledi.



