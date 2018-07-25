Alanyaspor'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan ve G.Saray'ın yanı sıra Beşiktaş ile F.Bahçe'nin de radarında bulunan 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Fatih Terim'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Tecrübeli futbolcuyla söz kesen Galatasaray cephesi şimdi Alanyaspor Yönetimi ile pazarlık halinde… Akdeniz ekibinin inadını kırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, masaya birkaç formül getirdi. Emre'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve oyuncu ocak ayında başka takımla anlaşabilecek. Bu durumu koz olarak kullanan Galatasaray yönetimi, işi 2 milyon euroya bitirmeyi çalışıyor. Ancak Sarı-Kırmızılılar, bu rakamda anlaşılamazsa takas formülünü devreye sokacak.Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in bu sezon kadroda düşünmediği Tolga Ciğerci, Lionel Carole, Tarık Çamdal ve Ahmet Çalık'tan ikisini takasta kullanıp bonservisten düştürecek. Veya bir diğer seçenek ise aynı Beşiktaş'ın Lens, PSG'nin de Mbappe transferinde yaptığı gibi oyuncuyu kiralayacak ve mecburi bonservis bedeliyle sezon sonunda tamamen kadrosuna katacak. İki kulüp arasındaki görüşmelerin ay sonuna kadar netleşmesi ve Emre'nin G.Saray'a gelmesi bekleniyor.