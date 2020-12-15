Emre Akbaba, Galatasaray olmazsa Avrupa'ya!

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımdaki durumuna göre geleceğine karar verecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Emre Akbaba, Galatasaray olmazsa Avrupa'ya!
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15 Aralık 2020 10:33
Halı hazırda 1 milyon 750 bin euro'ya oynayan Emre Akbaba, pandemi nedeniyle 250 bin euro'luk indirime gitmişti. Maaşının 1.5 milyon euro'ya inmesine karşı çıkmayan başarılı oyuncunun şimdi gözü yeni sözleşmede...

Daha fazla indirime sıcak bakmayan Emre Akbaba'nın beklediği teklifi alamaması halinde Avrupa'ya gitmek istediği öğrenildi.

28 yaşındaki futbolcunun menajerinin, Udinese başta olmak üzere bazı takımlarla temas halinde olduğu belirtiliyor.





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