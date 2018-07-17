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Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı!

Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba'nın, Galatasaray'a transfer olmak için kulübündeki alacaklarından vazgeçtiği ortaya çıktı.

Kaynak: Hürriyet
Emre Akbaba Galatasaray için gemileri yaktı!
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17 Temmuz 2018 05:26
Emre Akbaba, gemileri yaktı! Başarılı oyuncunun, Galatasaray'a transfer olmak istediği ve bunun bir fedakarlığa imza attığı öğrenildi.

Galatasaray, Alanya yönetimine futbolcularına talip olduklarını iletip, Emre Akbaba için 2.5 milyon Euro bonservis ve Tolga Ciğerci'yi takas olarak sundu.

Emre ise kulübündeki alacaklarından vazgeçip, bu paranın da bonservisine eklenmesine razı olduğunu ifade etti.

FATİH TERİM: EN DEĞERLİSİ 21. ŞAMPİYONLUK

Fatih Terim, "Galatasaray'da 7 kez lig şampiyonu oldunuz. En değerlisi hangisi?" sorusuna, "Hepsi çok anlamlı. Rakibimizin (F.Bahçe) sahasındaki de çok önemli ama her zaman 21. şampiyonluğu, yani bu seneyi hepsinden öne koyuyorum" yanıtını verdi.



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