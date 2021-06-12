Emre Akbaba, Galatasaray'da kalıyor

Galatasaray'da sözleşmesi sona een Emre Akbaba ile büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ifade edildi.

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Emre Akbaba, Galatasaray'da kalıyor
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12 Haziran 2021 11:41
Galatasaray 'da sözleşmesi sona erip de kulüple tekrar el sıkışan isimlerden birinin de Emre Akbaba olduğu öğrenildi.

Yıldız futbolcuyla yapılan görüşmelerde artık pürüz kalmadığı, yıllık ücret ve kontrat detaylarıyla ilgili bilgilerin kısa süre içinde netleşeceği belirtiliyor. Emre Akbaba'nın da 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atması ve ücretinin Türk Lirası'na çevrilmesi bekleniyor.

Rotasyonu geniş tutmak isteyen Cim Bom, senede 1.7 milyon Euro kazanan Emre Akbaba'ya yeni sözleşmesinde 10 milyon TL ödemeyi planlıyor.




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