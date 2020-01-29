Emre Akbaba frene basmıyor! EURO 2020'ye kadar tam gaz

Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba, EURO 2020'de Şenol Güneş'in tercihlerinden biri olmak için formunu daha da artırmayı hedefliyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
Emre Akbaba frene basmıyor! EURO 2020'ye kadar tam gaz
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29 Ocak 2020 09:15
Sakatlığından dolayı futboldan 8 ay uzak kalan Emre Akbaba'nın dönüşü muhteşem oldu.

Kupa karşılaşması da dahil olmak üzere oynadığı 3 maçta da gol atıp etkili bir performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu, bu yaz düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'la beraber olmak arzusunda... Bu nedenle Galatasaray ile öncelikle şampiyonluk isteyen sarı-kırmızılı futbolcu, her hafta üzerine koyarak gitmek istiyor.

Cim-Bom'da geçen yıl olduğu gibi, bu sene de mutlu sonu görmek isteyen Emre Akbaba başarısını da Milli Takım'a seçilip, 2020'de ay-yıldızlı formayı giyerek taçlandırmak hedefinde...

TERİM'İN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Emre Akbaba'nın sergilediği performans, ligin ilk yarısında 10 numara pozisyonunda Belhanda'dan istediği verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim'in de yüzünü güldürdü.

Emre'den bu pozisyonda istediği katkıyı alan Terim, Faslı futbolcuyu da silerek ligde son maçlarda hiç şans vermedi.

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