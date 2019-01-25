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Emre Akbaba dönüyor! İşte kalan süre...

Eylül sonunda sakatlanan Emre Akbaba, gayretli çalışmalarıyla geri dönmeye çok yaklaştı. İşte sahalara döneceği tarih...

Emre Akbaba dönüyor! İşte kalan süre...
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25 Ocak 2019 13:13
Galatasaray'da Emre Akbaba'nın geri dönüş heyecanı başladı.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve ilk maçlarında bu beklentiye cevap veren Emre Akbaba, 28 Eylül'de oynanan BB Erzurumspor maçında şanssız bir şekilde sol ayak baş parmak tarak kemiğinden sakatlanmıştı. Buradaki kırığın ameliyatı sonrası geri dönüşü için 3-4 ay süre verilen Milli yıldız, gayretli çalışmalarıyla geri dönüşe yaklaştı.

Hem salonda, hem sahada idmanlar yapan Emre Akbaba'nın durumunun her geçen gün çok daha iyiye gittiği öğrenildi.

Emre Akbaba'nın olumsuz bir durum olmaması halinde 3-4 hafta içerisinde tekrar Parçalı formaya kavuşacağı kaydedildi.

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