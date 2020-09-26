Emre Akbaba, derbide forma giyemeyecek

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek.

Haber; Haberturk.com, Fotoğraf; AA
Emre Akbaba, derbide forma giyemeyecek
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26 Eylül 2020 11:28
Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba derbide görev yapamayacak.

Süper Lig'de geride kalan sezonun son hafta maçında adalesinden sakatlanan ve tedavisine devam edilen Emre Akbaba derbinin kadrosunda yer alamayacak.

Medipol Başakşehir maçında kasık adalesinden sakatlık geçiren Marcelo Saracchi'in durumu ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.



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