Emre Akbaba daha hırslı ve daha iyi dönecek

Geçtiğimiz hafta ayak parmağından ameliyat olan ve sahalardan en az 2 ay uzak kalacağı açıklanan Emre Akbaba'dan mesaj geldi.
Önceki gün 26 yaşına basan tecrübeli futbolcu, "Bir an önce iyileşip tekrar formamı giymek istiyorum. Daha hırslı ve daha iyi döneceğimin sözünü veriyorum" dedi.
Bu sezona Galatasaray formasıyla çok iyi bir giriş yapan Emre Akbaba, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapatmıştı.
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Önceki gün 26 yaşına basan tecrübeli futbolcu, "Bir an önce iyileşip tekrar formamı giymek istiyorum. Daha hırslı ve daha iyi döneceğimin sözünü veriyorum" dedi.
Bu sezona Galatasaray formasıyla çok iyi bir giriş yapan Emre Akbaba, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapatmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın