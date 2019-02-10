Emre Akbaba: ''Daha çok oynamak istedim''

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Emre Akbaba kısa bir değerlendirme yaptı.Uzun süreli sakatlığının ardından formasına kavuşan Emre Akbaba, daha iyi şekilde dönmek istediğini dile getirdi.''Böyle bir maçta geri dönmek çok güzel oldu. Birkaç dakika sahada kaldım ama gerçekten keyif aldım. Daha uzun olmasını da istedim. Taraftarların desteği beni o zor günlerde hep motive etti. İnşallah daha iyi bir şekilde geri dönmek istiyorum.''''3-1 bitti ama çok daha farklı da olabilir. Benfica maçında da güzel bir şekilde biteceğini düşünüyorum.''