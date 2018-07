'Emre için en doğru yer Beşiktaş'

1. Lig'e sıkışıp kalan hocalar vardır, ağızlarıyla kuş tutsalar yine de Süper Lig'de çalışamazlar.da onlardan biriydi. Çalıştırdığı takımlara oynattığı futbol, elde ettiği şampiyonluklar, finaller ve futbolumuza kazandırdığı birçok oyuncuya rağmen hak ettiği görev bir türlü verilmedi. O da takımını Süper Lig'e çıkardı. 'Kümede kalsın' yeter denilen Erzurum'la destan yazan deneyimli hoca tüm tabuları yıkmaya hazırlanıyor. Altıparmak, yeni sezon öncesi kampında, Fanatik Gazetesi'nden Tunç Kayacı ve Ömer Necati Albayrak'a birbirinden önemli değerlendirmeler yaptı.Geldiğimizde 14. olan bir takım, ligde kalması istenen sadece... Ama benim inancım çok fazlaydı. Allah'a çok şükür şampiyon olduk. Futbolcular inandı, yönetim inandı. Sonra bütün şehre inandırdık. Ancak önemli olan artık bugün. Süper Lig'e çıktık. Ülkemiz ne yazık ki böyledir: dünler unutulur, bugünleri yaşamak lazım. Onun için de 17-18 sene sonra gelen bir Süper Lig var, Erzurumspor için çok değerli bizim için de. Bunun bilincindeyiz, beklentiler çok fazla. Tabi ligin yeni takımı olmak bize de heyecan veriyor ama ayağımızı sağlam basmaya çalışıyoruz.Bize çok güveniyor taraftarlar, güvenmeye devam etsinler. Merak etmesinler. Biz buralara nasıl hep beraber kazıya kazıya geldikysek burayı da kılıkırk yararak hem transfer anlamında hem de lig anlamında çok itinayla çalışıyoruz. Biz ligin rengi olacağız. Türkiye'de geçen sene 17 TFF 1. Lig takımı Erzurum'u tanıdı. Erzurum deplasmanını yaşadı. Ama Süper Lig'de çok fazla bilen yok. Erzurum cehenemmini herkese yaşatacağız, muhteşem taraftarımızı herkese göstereceğiz. Gerçekten Erzurum'un deplasman olduğunu herkes hissedecek, büyük takımlar dahil.Çok büyük bir kitleye hitap ediyoruz. Erzurumspor'un şu anda gittiği her şehirde taraftarı var. Biz geçen sene yenilmeyen tek takımız, kendi sahasında. Herkese Erzurum'un o zorluğunu yaşatacağız.Ben çok rahatım, huzurluyum. Kafamda soru işareti yok. Belki hoca olarak olmadım ama 20 senedir futbolun içinde olan, Süper Lig'de 20 sene oynamış birisi olarak, Süper Lig'de neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Zaten işimizden dolayı bütün ligleri takip eden hocalardan biriyim. Her ligde, 3. Lig dahil Türkiye'deki de yurt dışındaki de hemen hemen her oyuncuyu biliriz, izleriz ve takip ederiz.Emre Akbaba... Her hocanın çok değerli futbolcuları vardır. Çok önem verdiği... Emre Akbaba ile kendi aramızda yaşananları kendisi de ben de çok iyi biliyorum. Nereden nerelere geldiğini, çok iyi bilen bir futbolcu ve çok büyük bir profesyonel. Havaya girmeden, gittiği Maraş'tan belki de şu an 3 büyük takımlardan birine gidecek. Çok emek verdiğim futbolculardan biriydi. Hem alınmasında hem de gelişiminde emeğim oldu. 3 büyüklerde çok rahat oynar. Beşiktaş'a gitmesini öneririm. Onun için ideal takım Beşiktaş.Onun da gönlünde bir takım var. Hani hepimizin küçükken gönlünde bir takım olur. Ona gönlünle değil aklınla bu işi yap dedim. Çünkü gönül işi geçer ama akıl her zaman kalır. Sen büyük takımlarda oynamak istiyorsan tercihini doğru yap. Her takımda oynar, ama bir takımda oynar ona cuk oturur, bence o takım Beşiktaş.Futbol mentalitem, biraz farklı. Türkiye'de herhalde en çok şampiyon olan futbolcular arasındayım. Teknik direktör olarak 3-4 tane şampiyonluğum var. Bunda da bayağı iyiyimdir ama çok göz önünde olmadığımız için yukarılara yeni gelebildik. Çalıştırdığım bütün takımlarda hep hücum oynayan, oynatan, 2 gol yerse 3 gol atmaya çalışan, futbolun görselliğini ön plana çıkarmaya çalışan bir hocayım. Aynı şekilde devam edeceğiz. Mentaliteyi değiştirmeyeceğim.Futbolcularla her konuda iletişimimiz var. Benim futbolcum, en güzel yere gidecek. En güzel yerde yemek yiyecek, en güzel arabaya binecek, en güzel kızla gezecek. En iyi yerde düğün yapacak. Ki kaliteyi yükseltelim. Eğer şu anda da Süper Lig'de isek böyle yaşamalı ve düşünmeliyiz.Artık gerçekten donanımlı, birikimli hocalar iyi yerlerde olmalı. Bizim cesaretimizin yarısını da yöneticilerin göstermesi gerekiyor. Avrupa'nın her şeyini örnek alırız, ama çalışmasını almayız. Alex Ferguson, Manchester United'ı çalıştırdı. Yabancı hocalar genelde büyük takımlara geliyor. Orayı çalıştırdığın zaman zaten 1-0 önde başlıyorsun. Biz nasıl buraya kazıya kazıya geldiysek tabii ki oralara da çıkacağız. Ama bunu yaparken biraz arkamızda durulması lazım. Bilgimiz, birikimimiz her şeyimiz var.Türkiye'de bir yere gelmek için arkanın olması gerekiyor. Ne yazık ki benim öyle bir arkam yok ama ben çalışa çalışa, kazıya kazıya buralara geldim. Gerçekten arkamda bir kişi futbol dünyasından çıkıp, 'Ben Mehmet Altıparmak'ı buraya götürdüm, şunu yaptım' diyemez. Milli takımlarda çalışan hocaların da biraz sorgulanması gerekiyor. Herkesin kendine bir reset atması gerekiyor, ülke olarak.Siyaset ya da politikayla benim işim yok. Sadece kendimi futbola adadım. Sporla kalkarım sporla yatarım. Gece yatana kadar maç izlerim, oyuncu izlerim. Sabah tekrar futbolla kalkarım. Benim her şeyim futbol. Bir yerlere gelmemiz gerekiyordu, çok şükür bunu yakaladık. Ama en önemlisi bunu sürdürmek.Erzurum'a geldiğimde beraber sevinmeyen, beraber oturmayan, beraber yürümeyen bir takım vardı. Artık beraber hareket eden, kim oynarsa oynasın fark etmeyen, gol attığında sadece 11'in değil bütün takımın sevindiği bir takım oluşturduk. Bu sene de bunu devam ettireceğiz.Nobre benim sağ kolum. Bizim takımda herkes bilir. Oynadım, oynamadım diye surat yapmak yok. Bunları yapanlar, deneyenler oldu gerekli cezaları aldılar. Hak, hukuk ve adalet bizim için çok önemlidir. Sahada kim hakediyorsa o yapar.