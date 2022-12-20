Emre Akbaba: 'Beşiktaş ve Fenerbahçe olmaz'

Galatasaray'dan ayrılarak Adana Demirspor'a transfer olan Emre Akbaba flaş bir itirafta bulundu.
Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri Galatasaraylı olduğunu ve Fenerbahçe ile Beşiktaş formalarını giyemeyeceğini söyledi.
Emre, "Çocukluktan beri Galatasaraylıyım. 3 büyükler de Galatasaray'dan başka takımın formasını giyemem" ifadelerini kullandı.
"BEN SAVAŞTIM"
Okan Buruk ise Emre Akbaba'nın ayrılığı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Sezon başında Emre Kılınç 3 kez gitmek istediğini söyledi. Son geldiğinde izin verdik. Emre Akbaba da aynı şekilde gitmek istedi. Oynamak istemeyi anlıyorum, saygı gösteriyorum. Ben de oynamıyordum ama Galatasaray'da kaldım."
Başarılı oyuncu bu sezon Adana Demirspor formasıyla toplamda 8 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri Galatasaraylı olduğunu ve Fenerbahçe ile Beşiktaş formalarını giyemeyeceğini söyledi.
Emre, "Çocukluktan beri Galatasaraylıyım. 3 büyükler de Galatasaray'dan başka takımın formasını giyemem" ifadelerini kullandı.
"BEN SAVAŞTIM"
Okan Buruk ise Emre Akbaba'nın ayrılığı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Sezon başında Emre Kılınç 3 kez gitmek istediğini söyledi. Son geldiğinde izin verdik. Emre Akbaba da aynı şekilde gitmek istedi. Oynamak istemeyi anlıyorum, saygı gösteriyorum. Ben de oynamıyordum ama Galatasaray'da kaldım."
Başarılı oyuncu bu sezon Adana Demirspor formasıyla toplamda 8 maça çıktı ve 1 asist yaptı.