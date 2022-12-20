Emre Akbaba: 'Beşiktaş ve Fenerbahçe olmaz'

Galatasaray'dan ayrılarak Adana Demirspor'a transfer olan Emre Akbaba flaş bir itirafta bulundu.Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri Galatasaraylı olduğunu ve Fenerbahçe ile Beşiktaş formalarını giyemeyeceğini söyledi.Emre,ifadelerini kullandı.Okan Buruk ise Emre Akbaba'nın ayrılığı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:Başarılı oyuncu bu sezon Adana Demirspor formasıyla toplamda 8 maça çıktı ve 1 asist yaptı.