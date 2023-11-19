Emre Akbaba, aday kadrodan çıkartıldı!

TFF, Almanya maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın Milli Takım kadrosundan çıkartıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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Emre Akbaba, aday kadrodan çıkartıldı!
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19 Kasım 2023 16:09
Son güncelleme 19 Kasım 2023 16:14
TFF, Almanya maçında sakatlanan Emre Akbaba'nın Milli Takım kadrosundan çıkartıldığını açıklama.

İşte TFF'nin açıklaması:

"2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Berlin'den Cardiff'e seyahat edecek A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Milli futbolcumuz Emre Akbaba, Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı."

Almanya ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Emre Akbaba, yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıkmış ve 34. dakikada Abdülkadir Ömür oyuna dahil olmuştu.

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