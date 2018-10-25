Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda Emrah Kuş finale yükseldi.Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen stil 82 kiloda Emrah Kuş ve 55 kiloda Ekrem Öztürk yarı finalde mindere çıktı.Yarı finalde olimpiyat dünya şampiyonu İranlı Saeid Morad Abdvali ile karşılaşan Emrah rakibini 6-4 yenerek finale yükseldi.Milli güreşçi yarın akşam dünya şampiyonu Macar Peter Bacsi ile altın madalya mücadelesine çıkacak.82 kiloda mücadele eden Emrah Kuş, birinci turda Venezuelalı rakibi Luis Eduardo Avendano Rojas'ı 6-0, çeyrek finalde ise Ermeni Maksim Manukyan'ı 2-1 yenmişti.55 kiloda Ekrem Öztürk ise yarı finalde Kırgızistan'dan Zholaman Sharshenbekov ile karşılaştı. Rakibine 9-0 mağlup olan milli güreşçi yarın bronz madalya için mindere çıkacak.63 kiloda Avrupa şampiyonu Rus Stepan Maryanyan'a yenilen Rahman Bilici ise rakibinin finale kalması dolayısıyla yarın Japon Katsuaki Endo ile repesaj maçına çıkacak. Rahman'ın bu maçı alması durumunda Macar Krisztian Istvan Vancza ile mücadele edecek. Rahman, repesajda rakiplerini yendiği takdirde bronz madalya için dünya ikincisi Mısırlı Hasan Ahmed Mohamed ile karşılaşacak.