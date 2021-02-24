Emrah Bayraktar: 'Giresun maçını kayıp olarak görmeyeceğiz'

TFF 1. Lig'de konuk ettiği lider Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Adanaspor'un teknik direktörü Emrah Bayraktar, "Bunu bir kayıp olarak görmeyeceğiz, ders olarak önümüze koyacağız." dedi.



Bayraktar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir seri yakalamış, gol yemeyen lider takımla oynadıklarını belirtti.



Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını düşündüklerini ancak erken yenilen gol ve kaleci Goran Karacic'in rahatsızlanmasının konsantrasyonlarını bozduğunu ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:



"İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyuna tutunmak, oyunu çevirmek istedik, oyunu kabullenmemeye çalıştık. Son haftalarda zor bir fikstürün içinden geçiyoruz. Oynadığımız takımların tamamı ilk 5-6 içinde bulunan ve ilk 6 hedefi olan kuvvetli ekipler. Bizim de amacımız bu süreç içinde olabildiğince çok puan toplamak. Puan aldığımız maçlar da oldu ama bugün Giresunspor'a karşı mağlup olduk.



Giresunspor belki bizim ligdeki rakibimiz değil ama buradan kazanacağımız bir puan bile bizim için çok değerli olabilirdi. Önümüze bakacağız. Bizim adımıza birkaç hafta sonra hedef maçlar başlayacak. Ligdeki rakiplerimize karşı oynayacağımız maçlar başlayacak. Her zaman söylediğim gibi kaybetmiyoruz, bundan bir ders çıkarıyoruz. Bunu bir kayıp olarak görmeyeceğiz, ders olarak önümüze koyacağız. İlerleyen haftalarda daha iyi olmaya çalışacağız."



Bayraktar, kaleci Karacic'in durumuyla ilgili soru üzerine, "Ben de bilmiyorum. Şimdi hastaneye geçeceğim, durumuyla ilgili net bilgi alacağım." ifadelerini kullandı.



