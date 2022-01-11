Emrah Bayraktar: 'Beşiktaş, elindeki hazineyi keşfetti'

2011-16 arası Gençlik Gelişim Koordinatörü olarak Beşiktaş'ta görev aldığı dönemde birçok genci kulübe kazandıran teknik direktör Emrah Bayraktar, Emirhan İlkhan başta olmak üzere, Beşiktaş'ın gençlerini anlattı. Bayraktar, "Emirhan'ı ilk olarak Yenibosna'da futbol okulu seçmelerinde keşfettik. Yaşına göre kilosu vardı ama yeteneği her şeyin önündeydi. Altyapı takımlarını biz sık sık yurt dışına çıkarırdık ve Emirhan ilk kupasını U12 takımındayken Katar'da almıştı" dedi ve genç oyuncuyu anlattı:



ZOR YOLLARDAN BURAYA GELDİ



"Dikine oynayabilen, rakip eksilten, dribbling özelliği olan, etkili şut çıkaran bir oyuncu. Ofansif anlamda tüm bileşenleri bir araya getiriyor. Emirhan, kendine güvenen bir oyuncu. Çok zorlu yollardan buralara geldi ve çok önemli bir kariyer onu bekliyor."



YÖNETİCİLER ÇOK SABIRSIZ



Bayraktar sözlerine şöyle devam etti: "Yönetimler 3 yıllığına göreve geldiğinden, hemen meyve toplamak istiyor. Topladığında da yerine yenisi dikilmiyor. Futbolda sabır olmazsa meyve toplayamazsınız. Görev aldığımız dönemde, "Hocam bizi bu genç oyuncu işleriyle oyalıyorsunuz" deniliyordu. O gençler arasında Ersin, Rıdvan, Serdar, Emirhan İlkhan vardı. Demek ki sabır gerek. Beşiktaş bir hazinenin üzerinde yatıyordu ama farkında değildi, şimdi geç de olsa farkına varıldı."



ERSİN'İ 15 BİN TL'YE ALDIK ŞİMDİ MİLYONLARCA LİRA



"Ersin'i biz 15 bin TL'ye Bayrampaşa'dan transfer ettik. Şimdi milyonlarca lira konuşuluyor. Bugün Beşiktaş'ın 3 kalecisi de altyapının oyuncusu. Alttan gelecek daha çok özel oyuncular var; Emirhan Delibaş, Koray Yağcı, Semih Kılıçsoy, Demir Ege Tıknaz, Berkay Vardar gibi. Kartal Kayra, hepsinin önünde ve Ümraniye'de tecrübe kazandı. Bu çocuklar da potansiyellerini gösterecek isimler."







