Emrah Başsan: 'Kupayı biz hakediyoruz'

Kayserispor'un başarılı oyuncularından Emrah Başsan, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Başsan ilk maçtaki skoru hak etmediklerinin farkında olarak maça çıktıklarını belirterek, "İlk maçtaki 1-0 mağlubiyeti hak etmemiştik. Bugün gösterdiğim performans hem benim hem takımım adına çok keyifliydi. Bugün maçı ben değiştirdim başka zaman başkası yapacak. Kupadan direkt Avrupa'ya gidiş yolu açılıyor." sözlerini kullandı.



Kupayı çok istediklerini ve finalde kupayı kaldırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Başsan, "Hocamız maç başında konuşmuştu benimle. Her oyuncu ilk 11 oynamak ister ancak takım kazandıktan sonra kimin oynadığı çok önemli değil. Gerçekten kupayı hak ediyoruz, umarım kazanırız." diyerek açıklamalarını tamamladı.





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