Emrah Başsan'ın transferi Erol Bulut'a bağlı

Gaziantep Futbol Kulübü'nde radarda olan bir başka ismin Emrah Başsan olduğu öğrenildi.



Gaziantep Güneş'ten Ali Budak'ın haberine göre kırmızı siyahlıların bonservisi elinde olan Emrah Başsan ile görüştüğü ancak oyuncunun transfer edilip edilmemesi ile alakalı son kararı Erol Bulut'a bıraktığı öğrenildi.



Bulut gelmeden önce listesini hazırlayan ve bu listeyi teknik direktör Erol Bulut'a sunan Gaziantep FK'nın transfer operasyonuna başlamak için deneyimli hocanın raporunu beklediği bildirildi.



BB Erzurumspor'da iyi bir sezon geçiren ve bir çok kulübünde peşinde olduğu öğrenilen Emrah Başsan'a Avrupa'dan bazı kulüplerinde ilgisinin olduğu ayrıca bildirildi.



