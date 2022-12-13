Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp çalışmalarına devam eden Kayserispor'da takımın tecrübeli kanat oyuncusu Emrah Başsan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Takımın aile ortamında çok güzel bir kamp geçirdiğini söyleyen Emrah Başsan, "Güzel bir kamp dönemi. Kamp dönemi de denemez aslında Kayseri'de aileler toplanmış keyif içinde vakit geçiriyoruz gibi. Antrenmanlar olsun, hocamız olsun keyifli geçiyor. Araya iyi girdik. Antalya kampına geldik. Kalan 4 maçı da güzel tamamlamak istiyoruz. Sezonu da iyi bitirmek istiyoruz. Hedeflerimiz var. Kayserispor'u iyi yerlere getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Takımdaki transfer yasağının performansı etkilemediğini belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Takımımız tecrübeli ve geçen yıldan birbirlerini tanıyan bir takım. Kupada finale çıkmış büyük takımları elemiş, hak etmiş bir takımız. Sonunu iyi bitiremedik. Ama bu yıl hedeflerimiz var. Kimsenin kuşkusu olmasın. Bize güvensinler. Takımımız nasıl oynanması gerektiğini bilen, rakiplere nasıl kafa tutacağını bilen bir ekip. En iyi şekilde ligi bitirerek Avrupa'ya katılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Çağdaş Atan'dan da övgüyle bahseden Emrah Başsan, "Hocamız adı gibi çağdaş futbol oynatıyor. Güzel bir futbol oynatıyor. Futbolcuların gelişimi, taktik, mental ve fizik olarak takımı iyi hazırlıyor. Standart futbol artık beğenilmiyor. Farklı şeyler görmek istiyorlar. Hocamız kendini geliştiriyor ve bizi de geliştiriyor. Genç nesil hocalara Süper Lig'in ihtiyacı var. Gelişimimizde en büyük neden o. Hak ediyorlar ve hak ettiklerinin de yukarısında olabilirler" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Galatasaray'a attığı golü çok beğendiğini söyleyen Başsan, "Geçen sezon Galatasaray'a güzel bir attım. Galatasaray'a karşı güzel bir gol attım. İnşallah bu yıl daha iyileri olur" dedi.