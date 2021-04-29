Emrah Başsan: "Canımız yanıyor, artık yeter!"

BB Erzurumspor'un Başakşehir'e 2-1 yenildiği maçın ardından Emrah Başsan isyan etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emrah Başsan: 'Canımız yanıyor, artık yeter!'
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29 Nisan 2021 18:15
Erzurumsporlu futbolcu Emrah Başsan, Başakşehir'e 2-1 yenildikleri maçın ardından hakem Fırat Aydınus'a büyük tepki gösterdi.

Erzurumspor'un canının yandığını ifade eden Emrah Başsan, "Susuyoruz, susuyoruz artık yeter, susmanın da fazla anlamı yok. Canımız yanıyor artık. Hakem gözünün önünde oluyor, vermiyor. Bir kere de görün, biz cebelleşiyoruz. Canımız yanıyor, artık yeter. Hakem bugün bizi ezdirdi" dedi.

Hakemin küfür eden Başakşehirli futbolcuyu oyundan atamadığını belirten Emrah Başsan, "Hakemin gözünün önünde küfür ediyorlar, adam duymuyor, es geçiyor, atamıyor. Bana sarı kart veriyor, ben cezalı duruma düşüyorum, yazık günah değil mi?" şeklinde konuştu.

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