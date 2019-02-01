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Empoli'den Miha Zajc ve Fenerbahçe itirafı!

Empoli Teknik Direktörü Beppe Iachini, Fenerbahçe'ye sattıkları Miha Zajc hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Empoli'den Miha Zajc ve Fenerbahçe itirafı!
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01 Şubat 2019 16:11
Serie A takımlarından Empoli'nin teknik direktörü Beppe Iachini, Fenerbahçe'ye gönderdikleri Slovenyalı orta sha Miha Zajc hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfer dönemini değerlendiren Iachini, ''Çok zor bir ay geçirdik. Çocuklara çok teklif geldi ve malesef Zajc'ı bırakmak zorunda kaldık. Fenerbahçe'den çok iyi bir teklif aldı ve onu takımda tutmak çok zordu. Gerçekten süper bir teklifti... Zajc'ın gitmesinin ardından artık daha çok çalışmalıyız. Çocuklara her zaman dediğim bir şey var. Pozitif davranırsanız futbol kolay bir oyun. Zor zamanlara giriyoruz, pozitif kalmamız lazım.'' diye konuştu.

24 yaşındaki Slovenyalı futbolcu, Empoli formasıyla bu sezon Serie A'da 20 maça çıkmış ve 3 gol, 3 asist üretmişti.

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