Empoli'den Miha Zajc ve Fenerbahçe itirafı!

Serie A takımlarından Empoli'nin teknik direktörü Beppe Iachini, Fenerbahçe'ye gönderdikleri Slovenyalı orta sha Miha Zajc hakkında açıklamalarda bulundu.Transfer dönemini değerlendiren Iachini, ''Çok zor bir ay geçirdik. Çocuklara çok teklif geldi ve malesefZajc'ın gitmesinin ardından artık daha çok çalışmalıyız. Çocuklara her zaman dediğim bir şey var. Pozitif davranırsanız futbol kolay bir oyun. Zor zamanlara giriyoruz, pozitif kalmamız lazım.'' diye konuştu.24 yaşındaki Slovenyalı futbolcu, Empoli formasıyla bu sezon Serie A'da 20 maça çıkmış ve 3 gol, 3 asist üretmişti.