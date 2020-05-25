Emoji filmi konusu nedir, seslendirenler kimler

Emoji filmi konusu merak edenler için bilgileri derlemiş bulunuyoruz. Animasyon türündeki film için Emoji film konusu nedir? Emoji film seslendirenler kimler, seçenekleri ile haberimize göz atabilirsiniz. Akıllı telefon kullanıcılarının sık sık başvurduğu emojiler bir mesajlaşma uygulaması olan Textopolis'te yaşamaktadırlar. Her emojinin yükümlü olduğu yüz ifadesi tekdir ancak bunlardan biri olan 'Gene' sorumlu olduğu bezgin yüz ifadesinden çok daha değişik ifadeler göstermektedir.
Emoji filmi türünün en dikkat çeken filmlerinden birisi olarak dikkat çekiyor ve konusu aratılıyor. Bu ilginç filmde hayatla ilgili dersler de çıkarabilir ve Emoji filminin seslendirenlerin başarısına tanık olabilirsiniz. Textopolis'te büyük bir kazaya neden olan Gene 'normal' olabilmek için yakın arkadaşı emoji Hi-5 ( el hareketinden sorumlu emoji) ile usta bir kod kırıcı emoji olan Jailbreak'den (Asi kız) yardım ister. Ancak bu arada telefonun sahibi, lise öğrencisi Alex bu düzensizlikten memnun değildir ve bütün emojiler birden bire silinme tehlikesiyle yüzleşmek durumunda kalırlar.
EMOJİ FİLMİ KONUSU
Tony Leondis'in yönetmenliğini üstlendiği Emoji filmi, giderek hayatlarımızın iletişim merkezini oluşturan akıllı cep telefonlarını ve onların sanal platformlarının ayrılmaz bir parçası haline gelen emojilerin maceralarını anlatan eğlenceli bir animasyon. Ancak karşımıza sunulan yapım, basit bir tür 'sevimli küçük yaratıklar' (mesela Şirinler) konulu bir film değil. Emoji filmi son derece güncel bir konu ve karakterleri, bunun yanında başta ergenler olmak üzere insanların neredeyse kendi dünyalarından daha çok önem verdikleri sanal dünyaya olan bağımlılıklarını usulca eleştiren bir bakış açısı barındırıyor.
EMOJİ FİLMİ ORJİNAL SESLENDİRENLER
Yönetmen: Tony Leondis Seslendirenler: T.J Miller, James Corden, Anna Faris, Maya Rudolph, Jennifer Coolidge, Jake T. Austin, Partick Stewart, Sofia Vergara… Ülke: ABD
EMOJİ FİLMİ TÜRKÇE SESLENDİRENLER
Yapım Yılı: 2017 Yönetmen: Tony Leondis Türü: Animasyon, Macera Seslendirenler: Ali Çorapçı, Barış Küçükgüler, Özden Ayyıldız