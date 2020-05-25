Emoji filmi konusu nedir, seslendirenler kimler

Emoji filmi türünün en dikkat çeken filmlerinden birisi olarak dikkat çekiyor ve konusu aratılıyor. Bu ilginç filmde hayatla ilgili dersler de çıkarabilir ve Emoji filminin seslendirenlerin başarısına tanık olabilirsiniz. Textopolis'te büyük bir kazaya neden olan Gene 'normal' olabilmek için yakın arkadaşı emoji Hi-5 ( el hareketinden sorumlu emoji) ile usta bir kod kırıcı emoji olan Jailbreak'den (Asi kız) yardım ister. Ancak bu arada telefonun sahibi, lise öğrencisi Alex bu düzensizlikten memnun değildir ve bütün emojiler birden bire silinme tehlikesiyle yüzleşmek durumunda kalırlar.Tony Leondis'in yönetmenliğini üstlendiği Emoji filmi, giderek hayatlarımızın iletişim merkezini oluşturan akıllı cep telefonlarını ve onların sanal platformlarının ayrılmaz bir parçası haline gelen emojilerin maceralarını anlatan eğlenceli bir animasyon. Ancak karşımıza sunulan yapım, basit bir tür 'sevimli küçük yaratıklar' (mesela Şirinler) konulu bir film değil. Emoji filmi son derece güncel bir konu ve karakterleri, bunun yanında başta ergenler olmak üzere insanların neredeyse kendi dünyalarından daha çok önem verdikleri sanal dünyaya olan bağımlılıklarını usulca eleştiren bir bakış açısı barındırıyor.Yönetmen: Tony LeondisSeslendirenler: T.J Miller, James Corden, Anna Faris, Maya Rudolph, Jennifer Coolidge, Jake T. Austin, Partick Stewart, Sofia Vergara…Ülke: ABDYapım Yılı: 2017Yönetmen: Tony LeondisTürü: Animasyon, MaceraSeslendirenler: Ali Çorapçı, Barış Küçükgüler, Özden Ayyıldız