Emmanuel Petit: 'Bir kral ölüyor diğeri yükseliyor'

Fransız eski oyuncu Emmanuel Petit, Lionel Messi ve Kylian Mbappe ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



Petit yaptığı açıklamada, "Messi'yi sahada izlediğimde gerçekten üzülüyorum. Hepimiz onun başarılı olmasını, elini taşın altına koymasını ve bunu Barcelona'da nasıl başardığının hikayesini anlatmasını istiyoruz." dedi.



"BİR KRAL ÖLÜYOR, DİĞERİ YÜKSELİYOR"



İki yıldızı karşılaştırmak istemediğini söyleyen efsane oyuncu, "Messi ve Mbappe'yi karşılaştırmak istemiyorum. Ancak son birkaç ayda bir kralın ölümüne, diğerinin yükselişine tanık olduk." ifadelerini kullandı.



"UMARIM GERÇEK MESSI'Yİ GÖRÜRÜZ"



Petit ayrıca, "Bu adamın büyük bir egosu olduğunu biliyorum ama bir noktada, özellikle psikolojik olarak kendini toparlayana kadar, bir daha Barça döneminin Messi'si olamayacağını anlaması gerekiyor. Sezon sonunda gerçek Messi'yi göreceğimizi umuyorum. Yoksa zamanla bu imkansız hale gelecek." diyerek sözlerini noktaladı.





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