Emmanuel Macron'dan Mbappe itirafı!

Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin Real Madrid'i reddedip Paris Saint Germain ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamasının yankıları halen sürerken, kararda etkisi olduğu iddia edilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya dair açıklamalarda bulundu.



İngiliz basınından Mirror'un haberine göre; Macron, Mbappe ile samimi ve dostça bir şekilde konuştuğunu söyleyerek, "Evet, Mbappe ile aramızda bu konuya dair bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede ona, Paris'te kalmasını tavsiye ettim. Fransa Cumhurbaşkanı olarak ülkenin menfaatlerini düşünmek benim sorumluluklarımdan birisi." ifadelerini kullandı.



Paris Saint Germain'de geçirdiği 5 yılda toplam 171 gol kaydederek müthiş bir istatistiğe imza atan Kylian Mbappe, 3 yıl daha Paris ekibinin formasını giyecek.





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